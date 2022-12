Partorisce due gemelli e poi muore per un'emorragia

Una grande gioia che si trasforma in tragedia. Una mamma di 41 anni di Pezze di Greco è morta all’ospedale Perrino di Brindisi dopo aver partorito due gemelli. La donna era stata ricoverata una settimana fa nel nosocomio brindisino. Pare si fosse sentita male in casa probabilmente a causa delle doglie ed era stata immediatamente trasportata a Brindisi dove aveva dato alla luce un maschietto in modo naturale mentre per la femminuccia, date anche le condizioni della mamma, i medici hanno deciso di effettuare un cesareo. Subito dopo il parto però la partoriente ha avuto una forte emorragia. I medici brindisini le hanno somministrato quasi 20 sacche di sangue e sabato era anche stata sottoposta ad un intervento chirurgico. A Fasano e Pezze di Greco in molti, tra parenti e amici, si erano recati a donare sangue proprio per aiutare la donna ed essendo nota la cronica carenza di plasma. Ma nonostante il ricovero in rianimazione, purtroppo, non ce l’ha fatta e ieri mattina è deceduta tra lo sconforto della famiglia molto nota nella più popolosa frazione fasanese. Oltre ai due gemelli la 41enne, di professione insegnante, sposata con un giovane ristoratore, aveva anche un’altra figlia. Il padre per anni è stato uno dei più apprezzati docenti all’istituto alberghiero di Fasano. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città e via social in molti hanno voluto esternare vicinanza alla famiglia in questo terribile momento. Proprio ieri uno dei gemellini doveva essere dimesso e tornare a casa.

Il ricordo sui social

«Una giovane mamma dopo avere dato alla luce due gemellini ora è in cielo – scrive un amico -. Le nostre preghiere non sono state sufficienti. Penso alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi gemellini. Penso e mi chiedo perché mai accade ciò. Non so rispondermi, ma so soltanto, perché ci credo, che ognuno di noi ha un destino già predefinito da chi ci permette di venire al mondo. Una giovane mamma oggi è in cielo certamente accolta tra le braccia di Dio. Ma noi continuiamo a pregare per tutti i suoi cari». E ancora: «Questa notizia colpisce nel profondo, in questo Natale che sta per arrivare, cosa avremo da festeggiare – si legge ancora -. Povera ragazza e poveri familiari che soffrono terribilmente. Preghiamo per loro affinché Gesù Bambino li sostenga e li custodisce. Non esistono parole di conforto quando succede una cosa del genere. Mi dispiace per il gemellini che non potranno mai riconoscere la mamma che Dio l'abbia tra le sue braccia»