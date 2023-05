Incidenti mortali sulle strade in forte aumento: tra le cause smartphone, droga e alcool

Gli incidenti mortali in provincia di Brindisi sono aumentati dell'88,9% nel secondo semestre del 2022. I dati sono emersi durante la riunione dell'osservatorio per la sicurezza stradale nella sede della Prefettura, durante la quale erano presenti il comando provinciale dei carabinieri, il comando dei vigili del fuoco e della polizia stradale, il comando della polizia municipale, l'Asl di Brindisi, il compartimento viabilità dell'Anas e dell'Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri.

Più di novecento incidenti in un anno

Il primo bilancio provvisorio, emerso durante l'incontro, ha evidenziato, durante il 2022, 461 incidenti, di cui 10 con esito mortale e 452 con feriti nel primo semestre, mentre 458 sinistri, di cui 17 mortali e 431 con feriti, nel secondo semestre.

Un aumento quindi del 18,9 percento per incidenti con feriti nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2021 e un incremento dell'88,9% per gli incidenti mortali nel secondo semestre del 2022, rispetto all'anno precedente.

Gli altri dati

Nelle provincia di Brindisi è emerso come ad aumentare siano stati nel 2022 gli incidenti "autonomi", rispetto a quelli derivanti da scontri tra veicoli. Tra le cause l'utilizzo di apparecchi digitali e smartphone durante la guida. Un fenomeno rilevante anche quello di coloro i quali, soprattutto in giovane età, si mettono alla guida sotto l'effetto di droga e alcool. 532 patenti di guida sono state sospese per violazioni al codice della strada, 85 di queste per eccesso di velocità, 161 per guida in stato di ebbrezza, 71 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.