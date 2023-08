Salento, minacce e calci al padre 72enne per avere soldi per la droga: arrestato

Un altro, l'ennesimo, litigio. E poi l'aggressione con tanto di minacce al padre di 72 anni. Una situazione quella di un giovane di Taurisano dedito al consumo di alcool e stupefacenti che si trascinava da diverso tempo: infatti era già in cura presso il centro di salute mentale di Casarano e il padre era stato costretto a denunciare il figlio a causa degli atteggiamenti pericolosamente violenti.

Ieri sera l’epilogo, dopo l'ennesimo litigio tra i due: il motivo era sempre la solita richiesta di denaro per comprare alcolici e al rifiuto opposto dal padre, il giovane, già in preda ai fumi dell'alcool, avrebbe dapprima sfogato la sua furia lanciando con forza il telecomando sul pavimento e poi avrebbe colpito l'anziano con un calcio alla spalla scaraventandolo contro il muro.

L'aggressione

L'uomo, dolorante e impaurito era scappato nell'abitazione dei vicini allertando il 113.

Giunta sul posto la pattuglia ha intercettato e bloccato il giovane ancora in preda alla rabbia, che cercava di allontanarsi con una bici con un incedere piuttosto instabile. Nel frattempo, all'arrivo della volante della Polizia di Stato, l’anziano si è avvicinato ma ciò aveva riacceso la collera del ragazzo che aveva lanciato la bici per terra e si era scagliato contro il padre per colpirlo.

Lo scontro, evitato dai poliziotti, ha infervorato ancora di più il giovane che ha continuato a minacciare e a dimenarsi strattonando e cercando di colpire anche gli agenti, fino all'arrivo del personale medico rifiutando il trattamento sanitario. A questo punto per evitare di far degenerare la situazione, il giovane è stato immobilizzato e accompagnato negli uffici del Commissariato di Taurisano dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata estorsione, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.