Mancata precedenza, incidente tra due auto sulla provinciale: tre feriti

Tre feriti, per fortuna in modo live, nell'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio, intorno alle 17,30, a Carmiano sulla provinciale per Leverano, all'intersezione con la strada comunale esterna per Brindisi. Coinvolte un Terios Daihatsu su cui viaggiavano padre e figlio, e una Fiat 600con a bordo marito e moglie. Tutti residenti a Leverano.

I rilievi

Sul posto, già teatro in passato di altri gravi incidenti stradali, è intervenuta la Polizia Locale di Carmiano per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Pare che che alla base del violento impatto ci sia una mancata precedenza. I feriti sono stati ricoverati con codice giallo e verde presso gli ospedali di Gallipoli e Lecce.