Incidente stradale, auto contro camion sulla tangenziale: donna ferita

Incidenti stradali: due nella sola mattinata a Lecce. Mattinata impegnativa quella della polizia locale intervenuta in due diversi sinistri stradali. Il primo incidente è avvenuto sulla tangenziale est nei pressi dell'uscita per Maglie in direzione Brindisi: un'auto si scontrata con un camion facendolo finire contro le barriere di cemento. Ad avere la peggio la conducente della Fiat 500L trasportata in ospedale con qualche ferita. Illeso il conducente del camion. Sulla tangenziale si sono registrati rallentamenti a causa dei mezzi di soccorso giunti per liberare la strada.

L'impatto in città

Scooter contro auto invece in città all'incorcio tra in viale della Libertà e via Elia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: di certo non vi sono state gravi conseguenze per entrambi i conducenti.