Incidente al lunapark: scontro fra due giostre allo Zoo di Fasano, tre feriti

Momenti di panico si sono vissuti questo pomeriggio, intorno alle 18, allo Zoosafari a causa di un incidente avvenuto all’interno del luna park di Fasanolandia, il parco divertimenti del parco faunistico fasanese. Su una delle montagne russe pare ci sia stato un blocco temporaneo del sistema frenante probabilmente dovuto ad uno scroscio di pioggia che lo ha fatto andare in tilt. Due vagoncini, sui quali viaggiavano due donne e un bambino, si sono tamponati in modo non violentissimo tanto che non hanno riportato danni. E’ scattato comunque l’allarme e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Monopoli e Ostuni e la Polizia locale.

I feriti sono tre, di cui due donne e un bambino, e sono stati trasportati presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

La più grave sembra essere una delle donne che avrebbe riportato una sospetta frattura del femore avendo subito un contraccolpo. Per gli altri due, compreso il bambino, alcune contusioni che abbisognano comunque di accertamenti. A portare i primi soccorsi ai feriti sono stati proprio alcuni dipendenti del parco faunistico preparati al primo soccorso in attesa dei sanitari. I vigili del fuoco, alla luce dell’accaduto, hanno imposto una revisione straordinaria dell’impianto per valutare se si sia trattato davvero di un blocco temporaneo. Finito il controllo gli stessi vigili del fuoco hanno ritenuto tutto in regola non prendendo provvedimenti. Domani mattina, per scrupolo, il responsabile della sicurezza del parco Cosimo Tasco farà collaudare nuovamente la giostra dai tecnici.