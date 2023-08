Incidente a Rosa Marina: un 28enne finisce in ospedale

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito ricoverato in gravi condizioni al Perrino di Brindisi in seguito ad un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla 379 nei pressi di Rosa Marina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di vigili del fuoco e la Polizia Stradale. In seguito all'incidente gravi di percussioni sulla 379 in direzione sud. L'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto che si è ribaltata impattando violentemente contro l'asfalto