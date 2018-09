Bimba di 10 anni investita da un pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è fermato un po' più avanti del luogo dell'impatto, ha dato un'occhiata, ha sentito il pianto disperato della bambina, è risalito in auto ed è fuggito. E' caccia al pirata della strada che a Cellino San Marco (Brindisi) ha investito una bambina di appena 10 anni che con la sua biciletta percorreva il viale centrale del paese.L'incidente è avvenuto in presenza di decine di testimoni, che sono accorsi per prestare soccorso alla bambina finita a terra. E che urlava e piangeva a causa delle ferite riportate. In tanti hanno visto l'automobilista fermarsi a un centinaio di metri, scendere dall'auto e poi risalire per allontarsi a gran velocità. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. Ha riportato un trauma cranico ed alcune ferite, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di individuare il pirata della strada.