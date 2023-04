Incendio in uno stabilimento balneare: a fuoco il lido di lusso, danni ingenti

Un vasto incendio ha interessato intorno alle 21 di oggi il noto stabilimento balneare Cala Maka a Torre Canne. I danni sono ingenti. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura ubicata all’uscita di Torre Canne a ridosso della provinciale per Savelletri. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Ostuni oltre a diverse pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Fasano. Spento il rogo i militari dell’Arma eseguiranno gli accertamenti e rilievi di rito per stabilire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna causa.

Il Cala Maka, lido di lusso

Il Cala Maka è uno dei locali più in voga e lussuosi della frazione marinara fasanese. Nei giorni di apertura sono migliaia le persone che si accalcano per trascorrerci le ore serali mentre di giorno, nei mesi estivi, è uno dei lidi più frequentati soprattutto per i servizi di alta qualità che offre. In questi giorni il lido si apprestava all’apertura del 1° maggio ed era chiuso al pubblico.