Salento, beccato mentre stava incendiando diversi lidi balneari: arrestato piromane

Un piromane è stato arrestato dalla Polizia di Otranto mentre era intento ad incendiare vari lidi balneari tra Frassanito e la Specchiulla. Il piromane, un uomo di Carpignano salentino, si è messo in azione questa mattina incendiando dapprima il lido Isola Frassanito (totalmente bruciato), poi il Girodiboa Beach per poi spostarsi alla Specchiulla.

I danni più ingenti, per decine di migliaia di euro, sono quelli causati al lido Isola Frassanito, dove è riuscito ad incendiare l’intero magazzino delle attrezzature e gran parte del lido stesso. Al lido Girodiboa Beach, invece, ha incendiato le parti esterne, comprese le pedane, per un danno di diverse migliaia di euro. In questo caso, è stato provvidenziale l’intervento tempestivo.

Gli interventi

Nel frattempo, infatti, il personale Arif che era a Frassanito per ordinarie opere di manutenzione alla pineta, ha visto l’incendio ed è accorso sul posto, domandolo e salvando il lido Girodiboa da ulteriori danni, nonché la vegetazione retrodunale e la pineta che si estende al Camping Frassanito.

Dopo la segnalazione degli uomini intervenuti per domare l’incendio, la Polizia di Frontiera di Otranto ha arrestato il piromane, su cui sono ancora in corso ulteriori accertamenti.