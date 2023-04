Incendio in un cortile dell'Accademia di Belle Arti a Lecce: in fiamme carta accantonata. Le fiamme si sono propagate all'improvviso in una zona scoperta della struttura dove era stato depositato del materiale di risulta. Intorno alle 12.30 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è intervenuta per domare l'incendio che sta bruciando alcuni scarti di carta.

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che si verificassero pericoli per professori e studenti limtando anche i danni alla struttura. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell'incendio.