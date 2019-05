Fallimento Mercatone Uno: i clienti rischiano di perdere tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo fallimento di Mercatone Uno, oltre a lasciare a casa i dipendenti, vittime innocenti, apre un fronte inatteso con diversi clienti anche loro alla fine beffati dalla repentina chiusura dell'attività. Diversi acquirenti si stanno affacciando invano alla zona industriale di Francavilla Fontana dove ha sede uno dei 55 punti vendita chiusi dopo che il tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della Shernon Holding srl che aveva rilevato il gruppo soltanto nove mesi fa. Ma non trovano nessuno. I cancelli di via Grottaglie sono chiusi già dalla vigilia delle elezioni Europee.«Ho ordinato un divano ed ho pure pagato in anticipo. Da settimane telefonicamente chiedevo all'ufficio vendite quando sarebbero venuti per la consegna. Mi rispondevano sempre che sarebbero venuti a casa mia a giorni. E dire che non pago mai in anticipo. Ma questa volta sono stata fregata», racconta davanti al cancello del Mercatone Uno una signora di Grottaglie. «Ed ora che faccio? Se mi rivolgo ad un legale rischio di dover pagare più di quanto ho speso per un divano che a questo punto non mi sarà mai più consegnato», riflette con amarezza la signora mentre risale a bordo della sua auto.C'è da dire che nessuna colpa è attribuibile al personale di Mercatone Uno, anch'esso vittima di una situazione che è diventata paradossale. Chi assicurava al telefono la clientela lo ha fatto in buona fede ignorando quanto sarebbe accaduto di lì a pochi giorni.Di ciò sono consapevoli i clienti, peraltro vicini e solidali con le difficoltà di quanti stanno vivendo giorni molto difficili, ma evidentemente non ferma la rabbia verso i vertici centrali dell'azienda. C'è chi ha ordinato una cameretta come nel caso di una signora di Francavilla Fontana, che ora lamenta: «Ho dato un anticipo, il saldo alla consegna. Ed ora non so a chi mi devo rivolgere. Perché sicuramente non sarò l'unica a vivere questa condizione» afferma.Chi si è fatto un giro nel punto di vendita di Francavilla nei giorni precedenti la bufera, racconta una strana sensazione avvertita. «Abbiamo visto venerdì scorso scaffali quasi pieni e merce esposta nel vasto show room di Francavilla dedicato all'arredamento, ma abbiamo notato un'aria dismessa. Un preludio forse per quello che è poi accaduto? Non lo so», dubita una famiglia di Francavilla.Molti clienti di Mercatone Uno, a Francavilla come in altri punti vendita, hanno attivato finanziamenti per acquistare mobili e ora saranno costretti a pagare le rate per merci che non sono mai state loro consegnate. Non è chiara la contabilità di quanti abbiano versato il 50% sotto forma di acconto per prenotare mobili ed arredi. Nelle pieghe delle carte depositate dalla Procura di Milano si parla di acconti per circa 20 mila ordini mai consegnati. Chi ha fatto un ordine di acquisto negli ultimi mesi si trova ad essere un creditore con pochi diritti, perché non appartiene alla categoria dei privilegiati e rischia così di non vedersi restituito alcunché.Diversi clienti anche per il punto vendita di Francavilla ora aspettano una risposta sulla merce pagata che diventa sempre più complicato avere. Il possibile mancato ritorno degli anticipi sta mandando su tutte le furie le associazioni dei consumatori che chiedono al governo di costituire un fondo attingendo a soldi pubblici per rimborsare i clienti.«È doveroso che il ministero si occupi anche dei consumatori e trovi una soluzione equa che consenta ai cittadini di entrare in possesso dei beni acquistati o di ottenere la restituzione di quanto speso», dichiara Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori. «In attesa che il Mise raggiunga un accordo in tal senso prosegue la nota dell'associazione consigliamo a tutti gli utenti coinvolti di effettuare l'insinuazione al passivo entro e non oltre il 20 settembre 2019».Sulla stessa linea d'onda Massimiliano Dona, presidente dell'Unc, l'Unione nazionale consumatori, che chiede che siano ascoltate le associazioni che «rappresentano i clienti rimasti beffati da Mercatone Uno». Dona ricorda che «in troppi hanno pagato per mobili che ora non riceveranno più. Serve una soluzione che tuteli anche loro». A quanto pare, l'azienda pur sapendo di versare in gravi difficoltà economiche, avrebbe comunque continuato a farsi rifornire e a vendere prodotti che non erano ancora in magazzino.