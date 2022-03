Droga "delivery" con le pizze a domicilio: nove condanne

Arriva il conto per il gruppo di brindisini che avrebbe spacciato droga per la movida e l'avrebbe anche consegnata con il sistema delivery, approfittando della complicità di una pizzeria. In nove sono stati condannati al termine di un processo con rito abbreviato dal gup Maurizio Saso del Tribunale di Brindisi che ha riconosciuto a tutti l'ipotesi lieve. La droga spacciata, secondo quanto emerso da un'inchiesta dei poliziotti della Squadra mobile era cocaina, hashish e marijuana. Cinque furono gli arresti eseguiti nel gennaio del 2021 su richiesta del pm Luca Miceli.

Queste le condanne: Antonio De Sanctis (57 anni), un anno di reclusione; Mirco Ferraro (24 anni), otto mesi di reclusione; Damiano Guadalupi (34 anni), un anno e due mesi; Massimiliano Livera (25 anni), un anno; Carmine Mela (60 anni), un anno; Cristian Mela (40 anni), un anno e quattro mesi; Giuseppe Molendini (32 anni), un anno; Vainer Pinto 47 anni, un anno e due mesi; Paolo Scarano (44 anni), un anno. Il collegio difensivoè composto avvocati Giuseppe Guastella, Laura Beltrami e Giacomo Serio.

