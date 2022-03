Giovane fermato per guida pericolosa: in auto aveva droga del valore di 14mila euro. Arrestato per spaccio

Fermato dalla polizia per limiti di velocità. Poi viene arrestato: nella sua auto trasportava hashish e cocaina.

A folle velocità sulla tangenziale

Correva sulla tangenziale di Andria con la propria auto in cui aveva nascosto la droga: 1,6 chili di hashish e104 grammi di cocaina. Per questo un 27enne di Barletta, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI BARI Fermato per un controllo al casello dell'autostrada Bari Nord:...

Fermato per un controllo al casello dell'autostrada Bari Nord: senza patente e con la droga in auto. Arrestato

La Polizia ha scoperto la droga dopo averlo fermato perché guidava pericolosamente. Al momento della perquisizione gli agenti hanno scoperto l'hashish sotto un tappetino dell'abitacolo (avrebbero reso circa 4000 euro) e la cocaina (del valore di circa 10mila euro) in un sacchetto trasparente nei pantaloni del 27enne. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del ragazzo dov'è stata trovata altra hashish.