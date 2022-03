Taranto, nascondeva 8 chili di droga e una pistola in un armadietto: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne pregiudicato del luogo ritenuto responsabile della detenzione di kg. 8,3 di sostanza stupefacente e di una pistola con matricola abrasa con relativo munizionamento che erano stati rinvenuti il 10 marzo scorso in un armadietto a ridosso del rimessaggio della lega navale sita sul lungomare di Taranto.

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari in quanto era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di kg. 1,625 di hashish dalla Polizia di Stato.

La droga in un armadietto

Nel corso della perquisizione, eseguita pochi giorni fa, dell’armadietto a lui in uso, ubicato nella sede della Lega Navale di Taranto (ignara di tutto e totalmente estranea ai fatti), sono stati rinvenuti 8,3 chili di droga (hashish e marijuana), nonché una pistola con matricola abrasa calibro 9x21 con 30 cartucce dello stesso calibro; l’indagato è stato trovato in possesso della chiave di apertura della serratura del manufatto. Le indagini degli operanti hanno dunque dimostrato che il 30enne, avendo la disponibilità di un consistentissimo quantitativo di stupefacente nonché della pistola con matricola abrasa, è risultato essere persona inserita in più vasti circuiti criminali.