Donna di 51 anni morta al Perrino, scatta la verifica sul coronavirus

Tra attenzione e apprensione un nuovo allarme è scattato all’ospedale Perrino di Brindisi in seguito alla morte di una donna giunta al Pronto soccorso in grave crisi respiratoria.

La paziente deceduta è una donna di Latiano di 51 anni che da alcuni giorni lamentava febbre e tosse curate con la terapia antinfluenzale. Era giunta in ospedale a bordo di un’ambulanza chiamata nella notte per l’aggravarsi delle condizioni, ma dopo alcune ore è morta in una stanza riservata del Pronto soccorso. Sono stati compiuti i tamponi e tutti gli esami necessari per accertare i motivi della morte e stabilire si si tratti di un virus influenzale o del coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 11:22

