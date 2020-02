Coronavirus, a Lecce chiusa l'Accademia di Belle Arti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Anche nel Salento iniziano le chiusure precauzionali per evitare il contagio da coronavirus. A sospendere le attività didattiche è stata l'Accademia i Belle Arti, che questa mattina ha comunicato la chiusura in via precauzionale, con sospensione di lezioni ed esami nonché ricevimento del pubblico, per l'intera settimana, fino al 28 febbraio.Com'è noto, l'Accademia di Belle Arti di Lecce vede un'altissima concentrazione di iscritti in arrivo dalla Cina. In ogni caso dall'istituto precisano che sinora non si è registrato alcun problema per studenti e personale e che lachiusura è solo precauzionale.