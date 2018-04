Comunali, i candidati sindaco diventano 5: M5S punta su Serra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Sarà l’avvocato Gianluca Serra il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Brindisi. A deciderlo è stato lo staff nazionale del movimento, che ha certificato la lista capeggiata dall’avvocato e presentata dal meetup “5 Stelle Uniti per Brindisi”. Questo significa, automaticamente, che l’altra lista, quella presentata dai meetup “Brindisi Libera” e “Brindisi 5 Stelle” e guidata da un altro avvocato, ovvero Fabio Leoci, non potrà correre con il logo del Movimento 5 Stelle. Anche se, almeno in teoria, potrebbe correre come semplice civica. Difficile, tuttavia, pensare ad un esito di questo tipo, anche perché in questo modo dei militanti del Movimento 5 Stelle sottrarrebbero voti preziosi alla stessa forza politica della quale fanno parte.Molto soddisfatto il consigliere regionale e portavoce pentastellato Gianluca Bozzetti, che ha «accolto in maniera assolutamente positiva il fatto che anche in questa tornata elettorale il Movimento 5 Stelle concorrerà con una sua lista certificata, un candidato sindaco e dei candidati consiglieri. Una notizia positiva, dunque».Serra, spiega Bozzetti per introdurre la figura del candidato sindaco pentastellato, «è un avvocato, padre di famiglia, con due bambini. È con noi e partecipa attivamente a tutte le attività sul territorio, sia locali che regionali che nazionali, da un paio di anni. È una persona a modo, molto preparata e che conosce a fondo i problemi della città, perché la sente parecchio. È una persona che ha fatto molto, ha aiutato molto anche a livello sociale. Per noi, è lui la persona gusta: integerrima e onesta. Credo che possa essere, per Brindisi, la persona giusta al momento giusto».Ma il Movimento 5 Stelle a Brindisi ha molto da dimostrare, visto che alle ultime politiche ha raggiunto addirittura il 52 per cento delle preferenze ed una percentuale anche solo leggermente superiore al 50 consentirebbe ai pentastellati di non passare neanche attraverso la fase di ballottaggio (prevista, eventualmente, per il 24 giugno). Bozzetti sa, tuttavia, che le amministrative sono tutta un’altra storia.