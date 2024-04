Affondo durissimo al Partito democratico e una dichiarazione che non suona affatto come una resa, ma come un rilancio al tavolo di questa difficile partita delle Comunali a Bari, dopo l'annullamento delle primarie di domenica scorsa e le inchieste che hanno scatenato un terremoto fra città e hinterland arrivando fino in Regione. Michele Laforgia ha riunito giornalisti e sostenitori nel suo comitato di via Melo, al quartiere Murat. Un discorso di poco più di 14 minuti.