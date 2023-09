Il cimitero non ha più segreti: è attiva “Aldilapp”, l'App per scovare le tombe e onorare i defunti a distanza

Un nuovo servizio digitale da ieri è in funzione presso il cimitero del comune di Mesagne. Il suo nome è "Aldilapp", la piattaforma digitale che consente di geolocalizzare circa 18mila loculi dei defunti e fornire indicazioni per raggiungerli attraverso Google Maps. Il comune di Mesagne è il primo in Puglia ad avere questo servizio cimiteriale già attivo.

L'applicazione

Consente di fornire servizi di pulizia e di acquistare direttamente da smartphone ornamenti come fiori e lampade votive.

Questo particolare servizio può essere utilizzato specialmente da chi non risiede a Mesagne e vuole far portare un fiore presso la tomba dei propri cari. Non solo poiché dal prossimo mese di novembre con questa applicazione è possibile pagare il canone annuale per le lampade votive. Insomma, il cimitero di Mesagne con quest’App entra a pieno titolo nel mondo del digitale. L’iniziativa costituisce un elemento di facilitazione per la gestione dei servizi cimiteriali, a partire dagli aspetti che attengono al decoro. L'App, infine, è scaricabile gratuitamente per cittadini e naviganti web sia su Ios che su Android. A ieri sono state scaricate circa mille applicazioni.

Il servizio

Completamente gratuito, proietta il cimitero di Mesagne tra quelli con maggiori servizi offerti ai parenti dei defunti. «Si tratta di un’applicazione che rende il nostro cimitero più moderno e che ci permetterà di interagire con esso grazie al servizio di geolocalizzazione, ha spiegato il sindaco Antonio Matarrelli -. Inoltre, è ulteriormente utile anche perché ha lo scopo di agevolare le operazioni più semplici come, ad esempio, mettere un fiore davanti alla lapide del proprio caro con un semplice click». Per l’assessore ai servizi cimiteriali, Antonello Mingenti, il “servizio è molto utile. Giornalmente nell’ufficio del cimitero – ha spiegato - vengono diverse persone a chiedere informazioni sulla localizzazione di alcune tombe di parenti defunti. Questa applicazione risolve al meglio queste richieste ampliando anche i servizi cimiteriali. D’altronde il numero di applicazioni già scaricate, oltre mille, dimostra l’utilità del servizio”. Il “genio” di quest’App ha un nome: Enrico Massi che ha così spiegato l’utilizzo del servizio digitale. “Aldilap – ha detto – ha come obiettivo di valorizzare i cimiteri offrendo la possibilità di geolocalizzare la posizione della lapide del defunto. Chi è lontano può lasciare una dedica, una preghiera oppure inviare dei fiori ai propri defunti da qualsiasi parte del mondo poiché sono in rete i fioristi di Mesagne. Il fiorista, una volta ricevuto l’ordine, posa i fiori davanti alla lapide e invia una foto con i fiori al parente che ha commissionato il servizio”. Massi ha, pertanto, concluso: “Lo scopo della piattaforma è di mantenere viva la memoria di chi fino a ieri era con noi e adesso non c’è più. Inoltre, i piccoli commercianti del settore funerario hanno la possibilità di pubblicare gratuitamente il proprio catalogo sull’applicazione”. Che dire: provare, scaricando l’App, per credere, e utilizzarla.