Sei in giro e hai sete? Ecco l'app che individua le fontanelle d'acqua pubbliche in Puglia

FontaninApp, un'applicazione gratuita di Acquedotto Pugliese che localizza e guida gli utenti verso le 2.300 fontanine di Puglia, le "cape de firr". In realtà virtuale spiega la strada e dà informazioni anche sulla qualità dell'acqua pubblica. È gratuita, disponibile su Android e iOS e fa tante cose, tutte molto utili contro l’afa estiva: localizza le fontanine sia sulla mappa sia in realtà aumentata aprendo la fotocamera, ricorda di idratarsi con obiettivi personalizzati, racconta la storia delle mitiche “cape de firr” pugliesi e dà informazioni sulla qualità (ottima) dell’acqua di ogni singola fontanina. Nella nuova versione FontaninApp è diventata collaborativa: ognuno può censire, inserendo foto e descrizione, una fontanina non segnalata sulla mappa, contribuendo a diffondere la cultura dell’acqua pubblica. È possibile anche condividere la posizione per darsi appuntamento alla fontanina più vicina. In più, c’è una sezione dedicata alle news sul mondo dell’acqua e della sostenibilità del nostro territorio.

La nuova versione dell'app è stata presentata oggi a Polignano a Mare. “Questa applicazione – ha spiegato la direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa - ha il merito di proiettare lo storico passato dell’acqua in Puglia in un futuro in cui la tecnologia è al servizio della collettività.

Mai come in questi giorni FontaninApp si rivela utile, non solo per trovare le fontanine in giro per i nostri borghi, ma anche per sottolineare l’eccezionale qualità della nostra acqua pubblica. I parametri chimici e microbiologici monitorati nel 2022 sono oltre 1 milione su circa 58mila campioni prelevati. Invito tutti a utilizzare l’app e idratarsi di frequente, è il modo migliore per proteggersi dall’afa”.

Per il consigliere d’amministrazione di AQP, Francesco Crudele, “FontaninApp sottolinea l’impegno di Acquedotto Pugliese nel creare una rete con il territorio: dare la possibilità a ognuno di contribuire all’app, segnalando le fontanine non ancora censite e raccontandone la storia, porta tutti noi cittadini pugliesi a connetterci sempre più con le nostre radici comuni. È un’operazione sì di utilità pubblica, ma anche di ricostruzione di una cultura condivisa basata su un bene comune prezioso come l’acqua”.

“Questa app – ha commentato il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri – è un valore aggiunto in particolare per una città come la nostra. In questi giorni afosi siamo presi d’assalto dai turisti, tanto nel centro storico quanto nelle zone limitrofe. Fra le tante fontanine localizzate da AQP c’è quella di piazza Caduti di Via Fani, che è in un punto di snodo particolare: oggi abbiamo un turismo sostenibile fatto di molti cittadini stranieri che viaggiano in ferrovia e per raggiungere il centro dalla stazione passano da qui”.

La nuova release dell’app è stata salutata anche dal presidente dell’Autorità idrica Pugliese (AIP), Antonio Matarrelli: “Diffondere il valore dell’acqua pubblica di Puglia attraverso la tecnologia ed informare i cittadini sull'importanza dell'acqua e su come usarla con saggezza è fondamentale. Questo può essere fatto attraverso vari mezzi ed uno di questi è FontaninApp, l’applicazione gratuita di Acquedotto Pugliese per la ricerca delle fontane pugliesi che può senz’altro rivelarsi molto utile in queste settimane di caldo torrido. Queste iniziative ci permettono di continuare a perseguire l’obiettivo di abitare città pugliesi smart e sostenibili nel futuro più immediato. Un’acqua controllata e sicura ha un valore inestimabile non solo per l’approvvigionamento diretto di cui possiamo usufruire, ma anche per non dimenticare che essa rappresenta una risorsa limitata e preziosa”.

Per ogni fontanina sulla mappa, l’app dà informazioni sulla conducibilità, la durezza, il pH e il residuo fisso 180°, tutti confrontati con i relativi limiti di legge. Basta navigare sulla mappa per vedere la localizzazione delle fontanine più vicine. Inoltre, cliccando sul pulsante fotocamera, è possibile “vedere” grazie alla realtà aumentata la direzione in cui andare per raggiungere la fontanina più vicina. Se invece se ne trova una non censita nella mappa, è possibile cliccare sull’icona della letterina (in alto a destra, nella home) e inviare una segnalazione alla redazione di FontaninApp. L’ultima novità è la possibilità di condividere la posizione della fontanina con altre persone, un modo per incontrarsi e far conoscere le mitiche “cape de firr” pugliesi a tutti.