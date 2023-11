Cercatore di funghi cade in un dirupo a Padula: salvato da carabinieri, soccorso alpino ed elisoccorso

Un anziano cercatore di funghi è stato tratto in salvo, con non poche difficoltà, a Padula. Deciso l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS e dell'uso delle tecnologia. L'anziano fungaiolo, un 87enne originario di Fasano ha chiamato il 112, dicendo che si era allontanato dai compagni perdendosi e successivamente cadendo in un dirupo.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno inviato sul posto una pattuglia del radiomobile e una dei forestali per avviare l’attività di ricerca, nonché avvisato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per l’attività istituzionale di competenza.

L'anziano non è riuscito a dare indicazioni sulla sua posizione è stato attivato il sistema sms locator. Intanto la Centrale Operativa dei carabinieri ha fornito al CNSAS le coordinate delle pattuglie giunte in zona che sono fortunatamente riuscite a mettere in sicurezza ci compagni dell’infortunato, anch’essi in difficoltà di orientamento. Si è deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso 118 Salerno alla Centrale Operativa 118 di Vallo della Lucania, per supportare le ricerche ed i soccorsi al malcapitato.

Nonostante tutti gli sforzi il malcapitato non è riuscito a fornire la sua posizione né con whatsapp né con Sms locator e i carabinieri non sono riusciti a avere grossi indizi dai compagni del malcapitato. Grazie alla triangolazione delle informazioni tra carabinieri e soccorso albini, veniva data indicazione all’elisoccorso di cercare nella zona più prossima alle pattuglie scendendo verso il paese. Finalmente il personale di bordo è riuscito a scorgere il malcapitato a terra, in un territorio di Padula, ed al margine di una vegetazione abbastanza fitta, dove lo stesso personale tecnico-sanitario dell'elicottero è stato sbarcato al verricello con non poche difficoltà. Intanto l’elicottero è atterrato poco distante per consentire le operazioni di soccorso al malcapitato.

A questo punto il medico, dopo opportuna valutazione sanitaria, ha dato il rapido via libera al recupero al verricello che si è concluso nel migliore dei modi, alcune decine di minuti prima del buio. L’anziano è stato infine trasferito all’Ospedale Ruggi di Aragona per gli accertamenti e le cure del caso.