Con l'auto nella piazza piena di bambini: rintracciato un 51enne. Sfugge al linciaggio, trovato dai carabinieri

Un uomo nella tarda serata di ieri ha fatto irruzione con un’auto nella piazza del paese, a Carovigno, in provincia di Brindisi, seminando il panico nell’area pedonale in quel momento piena di famiglie con bambini e di avventori dei locali, fuggendo poi per evitare il linciaggio dei presenti. Il proprietario dell’auto, un 51enne, è stato rintracciato poco dopo da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni in stato confusionale e trasferito in ospedale per gli accertamenti etilometri e antidroga ed ha sostenuto di aver subito il furto della macchina, una Volkswagen Golf.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini di video-sorveglianza per ricostruire ogni fase dell’accaduto ed eventualmente accertare le sue responsabilità. Nessuno dei presenti è rimasto investito dalle improvvise e spericolate manovre, con la macchina che ha arrestato la sua corsa solo dopo aver urtato alcuni scalini. Momenti di tensione durante la serata, anche con una rissa tra le stesse persone che erano intervenute inizialmente per bloccare l’uomo in auto. Anche in questo caso verifiche in corso da parte dei carabinieri.