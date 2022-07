Incidente nella notte nel Brindisino: un ferito grave in ospedale

Fuori strada con l'auto: grave un 72enne. Incidente la notte scorsa, poco prima delle 4, lungo la provinciale 79, Brindisi-Tuturano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine accorse sul posto, l'uomo all'improvviso avrebbe perso il controllo della vettura, una Fiat Idea, finita in un terreno adiacente. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, è intervenuta una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco. Lo schianto sarebbe avvenuto all'altezza di contrada Masseriola.

APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Salento, schianto contro un albero: muore ragazzo di 20 anni PAURA NELLA NOTTE Salento, volo di 30 metri in auto: in ospedale due sorelle BARI Incidente sulla Provinciale tra Turi e Conversano: un morto e cinque...

I soccorsi

I pompieri, insieme al personale del servizio 118, hanno prestato soccorso al 72enne, dapprima curato sul posto e quindi accompagnato in codice rosso presso l'ospedale di Brindisi. Le sue condizioni sarebbero gravi. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza l'autovettura, bonificando l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, consentendo così poco dopo di rimuovere il mezzo, scongiurando incendi o esplosioni. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed appurarne le cause. Non è escluso che l'uomo alla guida, qualche istante prima di perdere il controllo dell'auto, possa essere stato colto da malore o da un colpo di sonno.