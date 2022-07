Incidente sulla Provinciale tra Turi e Conversano: un morto e cinque feriti

Un morto e cinque feriti: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sella provinciale che collega Turi a Conversano (via Castellana). A scontrarsi due Citroen C3. Per uno degli occupanti non c’è stato scampo ed è morto sul colpo. Nell’impatto è deceduto sul colpo Nicola Cappellano, 70 anni e residente a Turi.

I feriti a sirene spiegate verso gli ospedali

I cinque feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali “San Giacomo” di Monopoli, Policlinico di Bari, Di Venere di Bari, “Santa Maria degli Angeli” di Putignano e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del turno B del distaccamento di Putignano. I rilievi di rito sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Conversano coadiuvati, nella viabilità, dai colleghi della Stazione di Castellana Grotte.

Un altro incidente a Monopoli

Un altro grave incidente si è verificato invece attorno alle 20.30 a Monopoli, nei pressi del panificio L'Assunta: una moto di grossa cilindrata è entrata in collisione con una minicuper. Ad avere la peggio il centauro, portato in ospedale, mentre l'automobilista è rimasto illeso.