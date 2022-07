Salento, volo di 30 metri in auto: in ospedale due sorelle

Brutto fuoristrada per due sorelle di Salice Salentino, di 21 e 24 anni, che ieri notte, precisamente attorno alle 4, percorrevano la strada provinciale 14, che collega il comune del Nord Salento a Novoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sembra che l'auto, una Fiat Punto, sia uscita fuori carreggiata in un tratto di rettilineo. Tagliando dapprima la corsia opposta per poi cappottarsi su un lato, dopo un volo di trenta metri.

Forse un colpo di sonno

Sul luogo dell'incidente, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono sopraggiunti sia i carabinieri della compagnia di Campi Salentina che hanno liberato le due sorelle dell'abitacolo ed a stretto giro i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno messo in sicurezza il mezzo. A causare la perdita di controllo dell'auto, dai primi rilievi effettuati e dalle testimonianze raccolte, potrebbe essere stato un colpo di sonno anche perché l'altra sorella dormiva sul sedile accanto al posto di guida.

In ospedale per tutta la notte

Entrambe sono state trasportate presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai mezzi del 118. Per una di loro evidenti tagli e tumefazioni al volto oltre che traumi in tutte le parti del corpo, per l'altra un forte stato di shock dovuto al fuoristrada. Le loro condizioni non destano preoccupazione, i sanitari hanno voluto comunque tenerle sotto controllo per tutta la notte.