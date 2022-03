Tenta di uccidere la moglie, poi si toglie la vita: tragedia a Brindisi

Un uomo di 72 anni avrebbe cercato di uccidere la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto a Brindisi, al quartiere La Rosa, in piazza delle Viole, questa mattina presto. La donna, coetanea del marito, quando si è vista aggredire con un coltello ha cercato di sfuggire all'attacco: è riuscita a divincolarsi e a scappare, ma è rimasta purtroppo gravemente ferita. Lui, poi, sarebbe andato in giardino dove si è impiccato.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118: i sanitari hanno portato la donna in ospedale, ora versa in gravi condizioni. Per l'uomo, invece, un ex consigliere comunale, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri.