Omicidio suicidio a Torino: un uomo di Bari uccide la moglie e poi si toglie la vita. Sul tavolo un biglietto ai figli: “Perdonatemi”

Un uomo di 78 anni ha sparato alla moglie, Marita Ivana Pennacchio, 75 anni, mentre dormiva nel letto e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo alla tempia. La tragedia è avvenuta in un appartamento nel centro di Torino. Sul posto i carabinieri chiamati dall'uomo, Bruno Daniele, prima di suicidarsi. Il corpo è stato ritrovato riverso sul divano del soggiorno. Sopra un tavolo un foglio con un messaggio di scuse ai figli per il gesto compiuto. I militari dell'Arma stanno ricostruendo il movente. L'omicida-suicida era nato a Bari, la moglie a Valenzano, sempre nel Barese.

L'uomo era stato dipendente della Banca d'Italia. Pistola regolarmente detenuta

L'omicidio suicidio è avvenuto la notte scorsa in un appartamento del centro di Torino in via San Quintino 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Torino. Secondo i primi accertamenti la pistola era regolarmente detenuta. A quanto si apprende l'uomo era statao un dipendente della Banca d’Italia, ormai in pensione da quasi vent’anni. La moglie è descritta come una donna molto elegante e coosciuta nel quartiere, con una passione per il ricamo.