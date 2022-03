Da Bari alla Brianza per accoltellare la moglie da cui si stava separando: arrestato dai carabinieri

E' partito da Bari alla volta di Limbiate, in Brianza, per rivedere la moglie da cui si stava separando. E l'ha accoltellata. E' accaduto nella notte nel comune lombardo dove un 54enne di Bari è stato arrestato.

L'aggressione nella notte, poi l'arresto

È arrivato a Limbiate, in provincia di Monza, da Bari per rivedere la moglie da cui si stava separando e in piena notte, intorno alle quattro, l'ha accoltellata con diversi fendenti alla schiena e alla testa. La cinquantenne ha però avuto la forza di dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i soccorsi che l'hanno trasportata all'ospedale San Gerardo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Massafra, picchia la moglie davanti ai figli, ma arrivano i... TARANTO Mottola, picchia la moglie davanti ai figli e ai carabinieri: 34enne... SALENTO Uno picchia la moglie, l'altro minaccia la sorella per i soldi... VIOLENZE CONTRO LE DONNE Aggredisce la moglie e poi chiama la polizia: «Venite a...

I carabinieri hanno individuato l’uomo con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue e con addosso un coltello serramanico, bloccandolo all’istante, e prestando immediato soccorso alla donna che era a terra agonizzante.

Da una prima ricostruzione della dinamica il 54enne, che vive abitualmente a Bari, ha atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la donna uscisse di casa per andare al lavoro aggredendola di spalle. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Monza, dove è ora attualmente sottoposta alle cure dei medici. L’uomo è stato portato in carcere, in attesa di essere interrogato.