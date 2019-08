Malore mentre fa il bagno: pensionato muore nonostante i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì, a Specchiolla, marina in provincia di Brindisi: muore in spiaggia un 78enne, dopo un malore. A perdere la vita, mentre era in acqua, Benito Lanzillotti, del posto.Il pensionato aveva scelto il tratto di costa di Specchiolla per concedersi qualche ora di relax. Spinto dal caldo che da giorni sta interessando l’intera regione, l’uomo si è immerso in acqua. Il dolore addominale mentre era in acqua è stato violento, impedendogli anche di chiedere aiuto.Panico e smarrimento in spiaggia con l’arrivo immediato di alcuni bagnanti che hanno tentato di salvare la vita all’uomo: contemporaneamente sono state attivate tutte le procedure d’emergenza per i soccorsi. Sanitari che giunti sul posto hanno, attraverso il massaggio cardiaco, sperato in qualche minimo segno di risveglio dell’uomo.