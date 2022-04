Brindisi, rapina al bar lo scorso novembre: arrestato 36enne

BRINDISI - Fece irruzione in un bar nell'autunno scorso e dopo un colluttazione con un dipendente dell'esercizio commerciale, fuggì con l'incasso della serata. La polizia di Stato, nella mattinata di ieri, ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti. A finire nei guai W. L., 36 anni, di Brindisi, indagato quale presunto autore della rapina ai danni del “The River Cafè” lo scorso novembre.

Le indagini

L'attività investigativa avviata e condotta in questi mesi dalla Squadra Mobile, avrebbero consentito di ricostruire l’intera vicenda sia attraverso la raccolta di informazioni sul posto che mediante la visione di immagini di impianti di videosorveglianza. La notte del 15 novembre 2021 il giovane avrebbe agito da solo, entrando nell’esercizio pubblico poi rapinato e dietro minaccia avrebbe preteso la corresponsione del denaro contenuto nella cassa. Al rifiuto del dipendente, lo stesso intraprendeva una colluttazione colpendolo con una sedia lì presente; quindi, interveniva un secondo dipendente anch’egli aggredito e colpito con un bicchiere rotto. Una volta impossessatosi del denaro, il rapinatore si dileguava dal posto. All'alba di oggi la misura cautelare a carico del 36enne, ritenuto responsabile dell'assalto. Indagini sono in corso per appurare eventuali collegamenti anche con altre, recenti e analoghe rapine.