Coppia si schianta con l'auto: lui muore, lei grave in ospedale

Tragedia sulla 379 durante la notte nei pressi di Costa Merlata, ad Ostuni, in provincia di Brindisi. A perdere la vita un 34enne della Città bianca, in auto con la fidanzata, ora ricoverata in gravi condizioni al "Perrino " di Brindisi.Fatale per l'uomo le ferite riportate durante l'impatto della sua auto con una Bmw, guidata da un 40enne di Taranto, rimasto praticamente illeso. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Brindisi. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Ostuni, per estrarre il ferito dalle lamiere.