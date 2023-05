Hanno pronunciato il loro “sì” tra i sorrisi e la commozione di parenti e amici che li guardavano con il cuore pieno di gioia. Poi, si sono lasciati andare all’emozione e ad un bacio che ha sugellato il loro amore. Così Giuseppe Pezzuto, parrucchiere 29enne, originario di Ceglie Messapia, e Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri, originario di San Pietro Vernotico, hanno vissuto questa mattina, il giorno del matrimonio civile che ha unito per la prima volta due uomini, due cittadini della provincia di Brindisi in una cerimonia in alta uniforme e con picchetto d’onore dell’Arma.

La storia

Ad accogliere lo scambio delle promesse e delle fedi è stata la suggestiva location di masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno, dove in seguito si sono svolti festa e banchetto.

A raccontare la storia e il momento più bello vissuto dalla coppia sono stati i parenti e gli amici pronti ad essere al loro fianco e a supportarli. La coppia vive a Roma. Giuseppe è parrucchiere e lavora in un salone a Campo de’ Fiori, mentre Angelo è appuntato scelto in servizio a Palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stanno insieme e convivono da quattro anni. Il loro amore è cresciuto tanto e così la volontà di unirsi in matrimonio anche per ottenere il riconoscimento dei loro diritti come coniugi.

La scelta della data

Giuseppe e Angelo hanno scelto di celebrare le nozze l’8 maggio non per una casualità. Infatti, nello stesso giorno di 60 anni fa si sono sposati il papà e la mamma di Angelo, che oggi non ci sono più.