Ombrelloni in spiaggia la notte per occupare l'arenile: la Capitaneria li sequestra

Tutti al mare, ma il posto in spiaggia diventa sempre più un miraggio. Tra lidi attrezzati, e quindi a pagamento, e spiagge libere occupate abusivamente da chi ““prenota” e presidia con ombrelloni e sdraio l’accesso al mare la sfida è davvero difficile. Un fenomeno che dura da anni, quello di occupare l’arenile lasciando anche di notte il carravanserraglio balneare, cui si aggiunge la furbizia di chi piazza una decina di ombrelloni e sdraio pretendendo il pedaggio a chi comunque vuole godersi una giornata al mare.Ma la musica è cambiata. E’ lotta serrata, infatti, ai furbetti e abusivi sulle spiagge dl litorale brindisino con controlli accurati, coordinati dal Capitano di Vascello Salvatore Minervino Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, che hanno interessato le attrezzature balneari, lettini, ombrelloni e sedie sdraio lasciate durante le ore notturne. I militari della Capitaneria di Porto di Brindisi, congiuntamente ai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, hanno posto sotto sequestro a carico di ignoti, numerose attrezzature balneari.L’accusa è occupazione abusiva di area demaniale, infatti, come previsto dall’ordinanza balneare della Regione Puglia, non è consentito lasciare materiale sul litorale al fine di occupare lo spazio per il giorno successivo.