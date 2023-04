Un lucchetto sul ponte come promessa d'amore

A unire Roma con Mesagne non c’è solo la via Appia antica ma un vezzo che da alcuni anni i giovani capitolini praticano per giurarsi amore, eterno o no che sia. Lo fanno agganciando un lucchetto a ponte Milvio. Mesagne che di cuore è una specialista, almeno urbanisticamente visto che il centro storico ha tale conformazione spaziale, ha scopiazzato l’idea e ha scelto come proprio ponte dell’amore il cavalcaferrovia, dedicato a San Giovanni Paolo II, che unisce il rione Seta con il rione Grutti.

L'idea

I giovani hanno scelto la griglia di protezione e vi hanno agganciato i lucchetti. Al momento sono oltre una ventina, ma c’è da giurarci che presto aumenteranno notevolmente. I giovani innamorati salgono il passaggio pedonale e arrivano davanti alla griglia protettiva.



In mano un lucchetto e tanti sogni. Lo aprono, scrivono una data particolarmente significativa e poi l’agganciano. Infine, gettano giù, nei rovi intorno alla ferrovia,. Su un lucchetto, in particolare, si legge la data del 21 maggio 2021, sarà stato il giorno del fidanzamento o quando gli innamorati si sono recati in questo luogo per chiuderlo e gettare la chiave di sotto. Di certo, a due anni di distanza, non sappiamo se i sogni di questa coppia sono stati esauditi oppure se non sono più una coppia.