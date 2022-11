Halloween violento: assalto ai bus, ferita una ragazzina

Halloween violento nella serata del 31 ottobre a Brindisi, San Pietro Vernotico e Ceglie Messapica. In città alcuni bus della Stp in transito nei quartieri Paradiso e Sant'Elia sono stati colpiti da uova e da bastoni. A Sant'Elia, in via Mantegna, è rimasta ferita una ragazzina a bordo del bus della linea 3, dai vetri andati in frantumi. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti per individuare gli aggressori, tutti mascherati per prendere parte - a loro modo - alla festività importata dai paesi anglosassoni.

A Ceglie scontro fra due bande

A Ceglie Messapica si sono scontrate due bande nel centro storico, in via Orto. Prima si sono fronteggiate scagliandosi addosso di tutto, poi i ragazzi - una decina in tutto - sono venuti alle mani. Si sono inseguiti, cercati l'uno con l'altro fino all'arrivo dei carabinieri della stazione locale che li hanno fermati e condotti in carserma.

A San Pietro lanci di oggetti davanti alla pattuglia dei carabinieri

A San Pietro Verniotico i militari dell'Arma sono intervenuti dopo le telefonate arrivate al 112 della centrale operativa del comando provinciale di Brindisi per segnalere un gruppo di ragazzi che stava scagliando uova e oggetti di ogni tipo contro i negozi, i passanti e le auto. La pattuglia dei carabinieri si è trovata in mezzo al marasma , ma senza essere centrata. Un militare ha poi inseguito e bloccato uno dei ragazzi. E' stato condotto in caserma e poi affidato ai genitori.

Procura per i minorenni

Si tratta in ogni caso di minori perseguibili penalmente, se ne sta occupando la Procura per i minorenni di Lecce per stabilire se e quali provvedimenti adottare.

La nota della Stp, il presidente: «Il trasporto pubblico è di tutti»

Nella serata del 31 ottobre è stata caratterizzata da numerosi atti di vandalismo che hanno interessato alcuni autobus di linea in diversi quartieri della città di Brindisi. I mezzi sono stati bersaglio di lanci di uova sul parabrezza e di bastoni di legno obbligando gli autisti, per ragioni di sicurezza, a rientrare in azienda per procedere alla pulizia, determinando disagi e rallentamenti del servizio. In più occasioni gli operatori Stp hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sassaiola

L’episodio più grave si è verificato in via Mantegna nel quartiere Sant’Elia, dove l’autobus è stato oggetto di una vera e propria sassaiola causando, oltre alla rottura dei vetri del mezzo, una lieve ferita alla testa di una giovane passeggera. L’operatore Stp ha allertato il 118 e le forze dell’ordine e successivamente i genitori della ragazza giunti immediatamente sul posto.Il presidente di Stp Brindisi Salvatore Tomaselli, informato dell’accaduto, dopo essersi accertato delle buone condizioni della passeggera, le ha espresso «piena solidarietà auspicando che tali episodi non si verifichino più. Stp Brindisi è impegnata nel far comprendere che il trasporto pubblico è di tutti, è un servizio fondamentale che l’azienda si impegna quotidianamente a svolgere in sicurezza. Questi episodi dimostrano come sia importante promuovere non solo il trasporto pubblico locale, ma altresì il valore del bene pubblico quale occasione di sviluppo e di crescita sociale. Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine per l’immediata disponibilità grazie ad un coordinamento costante, auspicando che possano essere individuati e perseguiti i responsabili di questi intollerabili atti che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi per gli utenti a bordo. Un plauso agli operatori in servizio che hanno svolto efficacemente il loro ruolo, osservando le procedure e prestando assistenza ai passeggeri».