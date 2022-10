Halloween, lanci di uova e farina contro i bus dell'Amtab

Gli autisti dell’Amtab e i sindacati avevano lanciato l’allarme, chiedendo al prefetto e al Comune di sospendere il servizio di trasporto pubblico alle 17 per evitare gli “assalti” delle baby gang ai mezzi. Aggressioni che, nella sera di Halloween, puntualmente si sono verificate, con decine di mezzi presi di mira a colpi di uova, farina e in un paio di casi anche con lancio di sassi.

Gli assalti

Oltre 40 autobus “assaltati”, vetrate distrutte dal lancio di sassi e, in un caso, addirittura dello scheletro di un passeggino. Corse saltate, ritardi e disagi. I sindacati e gli autisti dell’Amtab avevano lanciato l’allarme nei giorni scorsi, chiedendo a Comune e prefettura la sospensione del servizio di trasporto pubblico alle 17 per una questione di sicurezza. E sono stati “profetici”. Quella di oggi, effettivamente, è stata una serata molto complicata per l’Amtab e i suoi dipendenti, presi di mira nella notte di Halloween da baby gang e teppisti. Secondo fonti interne all’azienda di trasporto, il bilancio, del tutto provvisorio, stasera alle 21.30 parla già di 40 autobus Amtab costretti a sospendere la corsa e rientrare in officina per essere ripuliti dal lancio di uova e farina; due vetture invece avrebbero riportato danni più ingenti, con le vetrate mandate in frantumi.

Secondo quanto riferisce un dipendente Amtab, il vetro anteriore di un bus sarebbe stato distrutto da un passeggino lanciato in corsa, mentre un altro mezzo avrebbe visto danneggiato il vetro laterale, colpito probabilmente da un sasso. Non si conosce al momento se ci sono stati feriti, anche se in corso Mazzini, al Libertà, è dovuta intervenire un’ambulanza. Insomma scene da Far West alimentate dalla idiozia.

La richiesta dei sindacati

La settimana scorsa, con un documento ufficiale firmato da Cgil, Uil, Cisal, Ugl, Cildi, Confail e Cisas e indirizzato al prefetto, al sindaco, al presidente dell’Amtab e al questore era stato chiesto di sospendere il servizio alle 17. «Sono diversi anni oramai – si leggeva nel documento - che la notte del 31 ottobre rappresenta un grave pericolo per i passeggeri e i conducenti di autobus dell’Amtab. Nel 2020 si sono contati oltre 50 episodi di vandalismo nei confronti dei bus, dei loro conducenti e dei passeggeri. Lanci di uova e farina nella migliore delle ipotesi, ma non sono mancati lanci di pietre e addirittura oggetti metallici che avrebbero potuto ferire seriamente qualcuno. Vetri distrutti, carrozzerie ammaccate e tanto, tantissimo spavento».