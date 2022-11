Pedoni investiti da auto nella notte di Halloween: due feriti in ospedale

Due pedoni investiti, a Lecce ed Acaya, è il bilancio su strada della notte di Halloween.

Il primo sinistro stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte, tra via Cavallotti e via San Francesco d’Assisi. Ad avere la peggio nell’impatto il 18enne, U.Z. le sue iniziali, intento a ad attraversare a piedi il viale e travolto da un’autovettura in transito. La conducente, una giovane donna, è stata rintracciata poco dopo dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Per il 18enne, i soccorritori del 118 intervenuti hanno disposto il ricovero in codice rosso al “Fazzi” di Lecce. Alla donna invece sono stati eseguiti i test sanitari del caso.



Un secondo investimento, è avvenuto intorno alle 4.30 della notte ad Acaya, nei pressi del “Golf club” dove si era svolta una festa a tema halloween. Travolto da una vettura un 32enne che faceva ritorno alla sua auto. L’uomo, lievemente ferito è stato condotto in codice giallo dai sanitari del 118 all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.