La festa per Halloween manda in tilt il centro, il parroco attacca: «Mia mamma investita e soccorsi bloccati. Focolaio di disvalori»

Una manifestazione blocca il centro storico e ad inveire, questa volta, non sono i residenti ma un parroco. Accade a Putignano dove don Mimmo Belvito, parroco presso la chiesa Maria Santissima del Carmine si scaglia contro le varie iniziative organizzate in città in occasione di Halloween. Ma le parole del sacerdote suonano anche come un atto di denuncia verso chi non ha previsto il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di incidenti. E dato che anche in questo caso il diavolo ci ha messo lo zampino ecco che l’anziana madre di don Mimmo è stata investita e l’ambulanza ha avuto serie difficoltà a ragginegere la malcapitata. Da qui un post su Facebook a denunciare il tutto.

Il racconto del parroco

«Strada al buio – scrive don Mimmo -. Musica a palla che impedisce la celebrazione. Parcheggi introvabili. Arrosto davanti alla chiesa senza un minimo di decenza e di rispetto! Città bloccata! Traffico in tilt! Ma oggi è 30 ottobre! Non è Halloween perché non è il 31 ottobre. Ma per queste iniziative c’è libertà per tutti e a tutti vengono concessi diritti oltre ogni limite. Noi per una sagra di Panzerotti in beneficenza abbiamo sudato e pagato con tutti i permessi per essere in regola! Come sempre perché siamo chiesa onesta in una civiltà sempre più lontana dalla civiltà! Domani ancora questa pantomima. Ancora una parrocchia e i suoi abitanti intralciati. Una signora anziana, investita con lunga attesa di una ambulanza in una città bloccata. A che giova tutto questo? A chi giova? Quali valori umani e cristiani resteranno alla fine di questi due giorni? Povera Putignano, città di valori umani cristiani e nota per la bellezza del suo Carnevale. Ora ti sei imbruttita! Hai perso la bellezza di un tempo! Halloween è una tradizione. Ma non una festa patronale che dura due giorni fino alla notte! Dissento come Cristiano e come parroco a nome mio e di tutti i credenti e i cittadini che la pensano come me e che che sono stati privati del diritto di vivere la domenica come si deve! E anche domani la vigilia dei Santi! Mi assumo la responsabilità di quanto dico e mi piacerebbe un confronto civile con i responsabili. Intanto, alle 22,49, sono in ospedale a Monopoli in attesa del risultato della povera signora anziana investita. La donna in ospedale a Monopoli è mia madre! Grazie Halloween! Grazie a chi ha pensato di trasformare questa tradizione culturale e folcloristica in un focolaio di disvalori e di caos cittadino».