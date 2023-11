Notte di Halloween, lancio di sassi e uova contro la sede del comando della polizia Locale.

Lancio di sassi e di uova contro la sede del comando della polizia Locale di Brindisi durante la notte di Halloween appena trascorsa. Obiettivo le auto del personale di turno parcheggiate sul piazzale dell'ingresso di via Torretta, al quartiere Paradiso. Obiettivo fallito, diversamente da quanto accadde l'anno scorso.

Sette-otto grosse pietre

E dunque, anche questa edizione 2023 della festa retaggio delle tradizioni anglofone per taluni ha rappresentaato l'occasione per scaricare rabbia e repressione contro le istituzioni. Tuttavia i sassi, sette-otto di grosse dimensioni, non hanno raggiunto le auto in sosta, tantomeno le uova.

L'anno scorso

In conclusione le forze dell'ordine non hanno registrato altri atti vandalici, tentati o riusciti. L'anno scorso invece fu Halloween violento a Brindisi, San Pietro Vernotico e Ceglie Messapica. In città divenna un campo di battaglia la strada della Torretta lungo il parco commerciale del quartiere Paradiso: sassaiola con i bus della Stp e contro la sede della polizia locale con i vetri dei pullman e di un’auto di una dipendente del comando andati in frantumi. E poi anche lanci di uova e colpi di bastone sui parabrezza dei bus, obbligando gli autisti a rientrare in sede per la pulizia del mezzo e causando così disagi all’utenza. Una ragazzina fu soccorsa da un’ambulanza del 118 e dai suoi genitori a San’Elia, in via Mantegna, colpita alla testa dopo che uno dei vetri del bus della linea 3 spaccato dai sassi lanciati da alcuni ragazzi. Finì in ospedale un 16enne di Ceglie Messapica, nello scontro fra bande andato avanti fino all’intervento dei carabinieri.



La festa del “dolcetto o scherzetto”, insomma, divenne l’occasione per scatenare piccole guerriglie urbane anche con il lancio di petardi, come accadde a San Pietro Vernotico. Alcuni ragazzi, circa una ventina, furono identificati e denunciati.

A Ceglie Messapica si scontrarono due bande nel centro storico, in via Orto. Prima si fronteggiarono scagliandosi addosso di tutto, poi i ragazzi - una decina in tutto - vennnero alle mani. Si inseguirono, cercati l’uno con l’altro fino all’arrivo dei carabinieri della stazione locale che li fermò e li condusse in caserma. Un ferito fu trasportato nell’ospedale Camerlingo di Francavilla Fontana.

A San Pietro Vernotico i militari dell’Arma intervennero dopo le telefonate arrivate al 112 della centrale operativa del comando provinciale di Brindisi per segnalare un gruppo di ragazzi che stava scagliando uova e oggetti di ogni tipo contro i negozi, i passanti e le auto. La pattuglia dei carabinieri si trovò in mezzo al marasma, ma senza essere centrata. Un militare inseguì e bloccò uno dei ragazzi in piazza Modugno. Fu condotto in caserma e poi affidato ai genitori.