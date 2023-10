Paura in serata: lancio di pietre contro i bus, vetri rotti e terrore tra i passeggeri

Attimi di paura ieri notte nel rione San Paolo a Bari: due bus delle linee 13 e 16 sono stati presi a sassate da un gruppo di ragazzi incappucciati. Un passeggero per poco non è stato ferito. Uno dei due mezzi ha riportato anche la rottura di un vetro. Gli autisti non nascondono la loro preoccupazione: scene come quelle che si sono verificate ieri sera si ripetono ogni Halloween.