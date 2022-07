Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale Francavilla Fontana - Villa Castelli. È di un morto ed un ferito grave il bilancio relativo allo scontro tra due auto. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Villa Castelli. È accaduto poco dopo le 17.30 quando per cause in fase di accertamento i due mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. A perdere la vita una persona di Villa Castelli.

