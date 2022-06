Incidente mortale nel Salento. Scontro sulla strada del mare: vittima un 41enne, grave un ragazzo

Si chiama Antonio Scanu e ha 41 anni la vittima del nuovo tragico invidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel Salento, lungo la strada che da Surbo conduce alla marina di Torre Rinalda.

L'uomo è morto nello schianto avvenuto all'incrocio di Tenuta Monacelli, in territorio di Lecce, contro un'altra auto, guidata da un ragazzo di 28 anni, D.A., anche lui di Lecce, trasferito in codice rosso a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi.

Auto ridotte in poltiglia

L'incidente è avvenuto attorno alle 15, i due erano a bordo di una Fiat Punto e di una Opel Astra. L'impatto è stato così violento da deformare i mezzi in modo quasi irriconoscibile. Per estrarre la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La dinamica e le responsabilità sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigli del fuoco e gli agenti della sezione Pronto intervento della polizia locale di Lecce.

