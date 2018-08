Lancia tutore contro medico del Pronto soccorso: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stufo di aspettare su una barella del Pronto soccorso, lancia un tutore contro un medico e se la prende con il personale sanitario, costretto a subire ingiurie e minacce. Nuovo caso di intemperanza contro il personale sanitario: è accaduto all'ospedale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo che era rimasto lievemente ferito in un incidente stradale, ha aggredito il medico. Il paziente “impaziente” è stato denunciato dal medico dell’ospedale Dario Camberlingo attivando, così, le indagini dei carabinieri della stazione di Francavilla Fontana che, alla fine, hanno deferito in stato di libertà il 34enne, residente nella vicina Oria. L’uomo dovrà rispondere di minacce aggravate nei confronti del medico, un professionista in forza al pronto soccorso del nosocomio francavillese dove si sono svolti i fatti.