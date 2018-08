Pronto soccorso: fino a 8 ore di attesa Disagi e proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto al Pronto soccorso e attese anche fino a sette ore: nervi tesi nell'area dei codici verdi e bianchi dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Una giornata nera come non accadeva da tempo: un numero di accessi più elevato tanto che nella mattinata, dalle 8 alle 14 (solo sei ore), sono stati visitati 94 pazienti. Molto più della media.Il caldo, gli incidenti, i piccoli traumi e l'aumento della popolazione per effetto della presenza di turisti hanno fatto sentire il loro effetto nel primo weekend di agosto in cui il pronto soccorso del Fazzi supera abitualmente anche la sua media di pazienti (250 al giorno) e può arrivare a superare quota 300. Anche l'arrivo di ambulanze è stato intenso: nella mattinata ci sono stati 14 codici gialli e 2 codici rossi. Un aumento rispetto ai numeri che, di solito, si registrano in questo periodo, connesso con la chiusura dei reparti a Galatina e Copertino. E qui c'è un altro problema. Il primo ospedale ha visto crollare gli accessi e quindi il carico più importante lo sta affrontando il Fazzi visto che dall'ospedale di Copertino ogni giorno arriva alla centrale operativa la comunicazione che sono saturi e anche le gestanti non si sono spostate tutte su Galatina: un buon 30% si è spostato a Lecce e nel reparto si corre senza sosta.Ma torniamo al Fazzi. Nonostante fossero in funzione due ambulatori dedicati all'area dei codici non urgenti, l'affluenza ha determinato attese lunghe: sino a sei, sette ore da trascorrere con rassegnazione sulle sedie della sala d'attesa del pronto soccorso. Le lamentele sono state tante anche se va detto i codici bianchi e verdi dovrebbero rivolgersi al medico curante perché la mission del pronto soccorso di un ospedale riguarda la cura dei casi urgenti e, quindi, dei codici rossi e gialli. Problema di vecchia data, ma i Pronto soccorso, in particolare quello del Fazzi, continuano a essere presi d'assalto perché, a fronte di qualche ora di attesa, si ha la possibilità di fare una serie di esami diagnostici che sul territorio richiederebbero tempi lunghi e il pagamento del ticket che in ospedale è previsto solo per i codici verdi, ma ha un alto tasso di evasione.L'insofferenza si è fatta sentire attraverso messaggi (diversi quelli inviati alla redazione del sito web di Quotidiano) e post su Facebook rivolti anche al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sono in ospedale Vito Fazzi con mio padre (83 anni) X una probabile frattura al braccio. Accettazione fatta alle 10, non è ancora stato visitato! È vergognoso veramente!!! Un solo medico che si alterna tra i vari codici e i rientri e inoltre sento dire che deve uscire anche a fare le fotocopie!!! È assurdo!!!. Questo è uno dei tanti messaggi ricevuti da Quotidiano: postato, appunto, alle 17 di ieri.E poi ha tenuto banco il dialogo a distanza tra Carlo Tricarico che aveva accompagnato la moglie al pronto soccorso del Fazzi per la caviglia dolorante e Emiliano. «Ore 15: ancora nulla solo litigi». E a distanza di un'ora: «Siamo ancora in attesa, ore 16». E ancora alle 17, quando poi la moglie è stata chiamata per essere visitata. La descrizione di quanto accaduto ha del paradossale, anche se il direttore del pronto soccorso del Fazzi, Silvano Fracella, ne fa un'altra. «Siamo arrivati poco dopo le 9 racconta Tricarico e solo alle 17.30 mia moglie è stata visitata. Quando siamo arrivati ci hanno dato un numero, forse il 43, ma sino alle 12 hanno chiamato una sola persona. Non si vedeva nessuno e ogni tanto passava un'infermiera che cercava di giustificare la lunga attesa. Ci hanno detto che prima c'erano i bambini e altre urgenze, ma intanto c'erano signore anziane sulla sedia a rotelle che piangevano, una signora che aveva accompagnato il padre ultraottantenne con una frattura al braccio: non è giusto».E poi spiega perché ha cominciato a postare sulla pagina di Emiliano: «Ero molto arrabbiato. Mia moglie è giovane e può sopportare il disagio, ma c'erano tante persone anziane che non è giusto fare soffrire. Spero che il mio racconto possa servire perché queste cose non accadano più». Sperando che oggi, dopo il venerdì nero, sia un giorno più tranquillo.