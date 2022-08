Schianto tra moto lungo la statale: grave un 21enne

FASANO - Un giovane di 21 anni di Alberobello è rimasto ferito in maniera grave in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 172 a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio Agip in territorio di Fasano. Il giovane era alla guida di una moto Suzuki 500 e viaggiava in direzione Fasano quando, per cause in corso di accertamento, ha urtato un’altra moto che lo precedeva (una Suzuki guidata da un giovane fasanese).

I soccorsi

Dopo l’urto il 21enne è caduto rovinosamente al suolo e dopo aver strisciato sull’asfalto è andato a finire sull’altra corsia andando a sbattere contro il muro laterale alla carreggiata. Soccorso da una ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Illeso il conducente dell’altra moto, che ha subito solo danni al motociclo. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano.