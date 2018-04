Distrutta un'ampia area di nuovo habitat nella riserva di Torre Guaceto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo atto vandalico è stato commesso nella riserva naturale di Torre Guaceto, a nord di Brindisi. Come ha denunciato dal Consorzio di gestione è stato distrutto il campo agricolo sul quale si stava portando avanti un corposo progetto di restituzione dell’area alla natura.Qualcuno ha arato l’intero ettaro di superfice ricoperta da piante. Situata nei pressi di Punta Penna Grossa e soggetta a particolare tutela, negli ultimi due anni, l’area in questione è stata oggetto di un massiccio intervento di rimboschimento con specie della macchia mediterranea.L’ente gestore ha segnalato i fatti alle forze dell’ordine. Provato per quanto accaduto, il presidente del Consorzio di Gestione dell’area protetta, Mario Tafaro ha dichiarato: “Non posso che stigmatizzare il comportamento irresponsabile di quanti, non amando Torre Guaceto e il territorio di Carovigno, tendono esclusivamente al perseguimento del proprio tornaconto e contribuiscono alla distruzione del proprio habitat”.