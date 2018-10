Gli cade addosso il frigorifero: muore dopo oltre un mese di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli inizi di settembre era stato travolto da un frigorifero durante un trasloco ed era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ma dopo oltre un mese e mezzo Cosimo Viola, autista 43enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ha perso la sua lunga battaglia per la vita a causa delle complicanze generate dalle lesioni riportate nell’incidente domestico in cui è rimasto coinvolto.L'incidente era accaduto durante un trasloco: stava trasportando un frigorifero per le scale della sua abitazione, quando all’improvviso qualcosa è andato storto e l'elettrodomestico gli è rovinato addosso. Subito le sue condizioni erano apparse gravi, l'immediato ricovero all'ospedale di Brindisi dove è morto dopo un mese e mezzo.