Botte all'autista del bus di città, scatta la condanna

Scatta la condanna per due tarantini che sette anni fa aggredirono l'autista di un bus di città di Taranto. I due sono stati condannati dal Tribunale jonico rispettivamente a 15 e 9 mesi di reclusione, per aver assalito e picchiato il conducente del mezzo dopo un diverbio. La coppia danneggiò anche il mezzo. In particolare, dopo aver staccato uno dei tergicristalli del bus lo utilizzarono per colpire la vittima. Nel processo si è costituita parte civile anche la Kyma Mobilità, l'azienda di trasporti pubblici partecipata del Comune di Taranto.

L'aggressione

l fatti risalgono al luglio del 2016. I due condannati, dopo essere saliti sull'autobus della linea 3 a una fermata di Corso Umberto, in pieno centro, minacciarono e inveirono contro l’autista costringendolo a fermare il mezzo per fare scendere i passeggeri. Poi danneggiarono l’autobus e colpirono l’autista causandogli diverse ferite. Il malcapitato venne soccorso e condotto in ospedale. I responsabili dell'aggressione vennero identificati grazie alle riprese della videosorveglianza del mezzo pubblico.

Il commento

Il presidente di Kyma Mobilità, Alfredo Spalluto ha espresso soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Taranto e ha ricordato che, come sempre, Kyma Mobilità si è costituita in giudizio al fianco dell’autista coprendo le spese legali. «L’auspicio di Kyma Mobilità – ha commentato il presidente Alfredo Spalluto – è che questa condanna sia di monito affinché non si ripetano simili episodi e promuova comportamenti civili e rispettosi sui mezzi pubblici».