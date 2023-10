Bimbo dimenticato sullo scuolabus per ore, ritrovato in lacrime: licenziata accompagnatrice, sospeso l'autista

Era stato "dimenticato" sullo scuolabus il bambino di tre anni e mezzo che ieri mattina - 11 ottobre - è rimasto nel bus fino alla fine delle lezioni. Per questa ragione l'azienda che gestisce il servizio scuolabus per l'istituto Falcone-Borsellino del quartiere San Paolo di Bari ha licenziato l'accompagnatrice che, ieri mattina, non si è accorta della presenza del bambino, mentre l'autista è stato invece sospeso dal servizio.

L'amministrazione comunale

L'assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, Paola Romano, ha annunciato l'apertura di un'indagine interna. «Abbiamo chiesto alla ditta dei trasporti e alla scuola stessa - spiega all'Ansa l'assessora - una relazione per avviare un'istruttoria.

Cosa è successo

Un bimbo di tre anni sarebbe stato dimenticato ieri in uno scuolabus a Bari per alcune ore e sarebbe stato ritrovato, in lacrime e spaventato, solo alla fine delle lezioni quando gli altri bimbi sono tornati a bordo. Il piccolo frequenta una scuola per l'infanzia nel quartiere San Paolo.